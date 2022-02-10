投資人不要漏看了。金管會10日提醒，今年有兩項重要公告時間異動，一是今年1月的公開發行公司營運情況公告因農曆春節，期限由2月10日延長到2月14日；二則是資本額100億元以上的上市櫃公司共118家，將提早在3月16日之前公告2021年全年的自結財務資訊。

證期局副局長郭佳君表示，118家資本額逾100億元的上市櫃公司在董事會通過2021年全年度自結財報數字後，就會先在重訊公告，最晚在3月16日前，必須在公開資訊觀測站的自結財報專區，公告資產負債表、綜合損益表、現金流量表及權益變動表，都是要經公司負責人及會計主管簽名的完整報表。

等於投資人可以提早半個月了解118家大型上市櫃公司去年全年的資產、獲利變化及營運相關狀況，縮短投資人「摸黑」的時間。

金管會10日祭出三提醒，第一個提醒是先前因應2022年農曆春節連續假期，在2021年12月29日就已公告，公開發行公司2022年1月營運情形的公告申報期限，可從2月10日延長到2月14日，金管會提醒各公司應在此期限內完成公告申報。

為了提升上市櫃公司財務資訊揭露的及時性，依據金管會在2020年8月發布的「公司治理3.0─永續發展藍圖」，實收資本額達100億元的上市櫃公司在今年3月16日前，應將2021年全年的自結財務資訊在公開資訊觀測站申報，往年是會計師簽核的財報數字在3月底前公告，今年是提早半個月公告自結部分。

金管會第二個提醒就是資本額100億元的上市櫃公司共118家，應及早編製年度財務報告，並依證券交易所及證買中心相關申報規定，提董事會通過等，才能在3月16日前完成自結年度財務資訊申報。

第三個提醒，是實收資本額達20億元的上市櫃公司有380家，也應就提升財務報告編製能力及品質上儘早妥適規劃，以確保2023年時也要提早半個月，申報2022年度自結財務資訊。