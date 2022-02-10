甜蜜過節Mister Donut情人節限定甜甜圈買6送3 17:462022/02/10 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Mister Donut情人節限定的愛心甜甜圈「熱戀情人」，55元。（Mister Donut提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Mister Donut情人節限定的愛心甜甜圈「熱戀情人」，55元。（Mister Donut提供） 今年Mister Donut推出兩款情人節「愛心造型」甜甜圈，分別為草莓巧克力口味的「初戀情人」、巧克力口味的「熟戀情人」 此外還有三款情人節限定的可可蛋糕圈，2月11日起至2月15日，還有限時買6送3優惠活動，活動期間任選九個甜甜圈、點心，需含一款指定商品，其中三個由Mister Donut招待，讓消費者輕鬆可以和親友分享美味甜點。 Mister Donut蜜糖可可蛋糕圈，39元。（Mister Donut提供） Mister Donut草莓可可蛋糕圈，39元。（Mister Donut提供） Pandora推情人節飾品鎖住愛情 春節吃喝玩樂就近玩！精選統一超全台特色門市 #Mister #Donut #甜甜圈 #情人節限定 #過節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電商迎開學購物季 3C最賣 04:102022/02/10 產業．科技 過年糖果這款最雷 網怕爆：吃一口秒吐 13:072022/01/23 生活 花蓮東大門夜市 春節遊客少3成 04:102022/02/07 地方新聞 當‧令‧美‧味－草莓盛產季節 最療癒甜點糕餅 不可錯過 04:102022/01/29 產業特刊 台北美福飯店情人月 餐飲住宿優惠 20:502022/01/27 財經 假期長加上疫情影響 花蓮東大門夜市春節遊客較去年少3成 13:422022/02/06 生活 搶情人節商機 搭麗寶摩天輪送保險套御守 20:092022/02/08 生活 疫情天雨雙重影響 苗栗春遊旅客減3成 04:102022/02/05 地方新聞 花蓮保安宮 取消萬人平安粥 04:102022/02/06 地方新聞 東莞撒5億留工過年 蘇州給落戶優待 04:102022/01/23 全球財經 美濃花海開園 春節吸12萬人次 04:102022/02/10 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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