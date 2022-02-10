Mister Donut情人節限定的愛心甜甜圈「熱戀情人」，55元。（Mister Donut提供）

今年Mister Donut推出兩款情人節「愛心造型」甜甜圈，分別為草莓巧克力口味的「初戀情人」、巧克力口味的「熟戀情人」 此外還有三款情人節限定的可可蛋糕圈，2月11日起至2月15日，還有限時買6送3優惠活動，活動期間任選九個甜甜圈、點心，需含一款指定商品，其中三個由Mister Donut招待，讓消費者輕鬆可以和親友分享美味甜點。

Mister Donut蜜糖可可蛋糕圈，39元。（Mister Donut提供）