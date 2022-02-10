2019年TVBS新聞台報導「言語頂撞主管！打工少年遭水管抽打腳底」新聞，遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰80萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提告請求撤告，台北高等行政法院認定，NCC以該新聞違反善良風俗為由，列為嚴重裁罰等級罰款並無違誤，判決駁回請求。可上訴。

TVBS在2019年12月30日中午時段的新聞報導，打工少年遭水管抽打腳底的新聞，NCC以該新聞內容涉及非法暴力傷害他人，將施暴行為合理化，且未善盡公共利益角度衡平報導，造成觀眾錯誤認知，妨害公共秩序或善良風俗為由，裁罰80萬元。

聯利媒體公司提起行政訴訟，北高行政法院勘驗新聞畫面後，認為確有反覆播放男子對少年施暴抽打腳底板之畫面，且該連貫的施暴動作清晰可見，NCC就該新聞是否妨害善良風俗，享有判斷餘地。

合議庭指出，NCC在2020年的廣播電視節目廣告諮詢會議所提供的專業意見及處理方式的建議，認定該新聞違法情節為嚴重，NCC判斷並無恣意濫用及其他違法情事，且聯利媒體2年內曾因相同違法構成要件之行為而受裁罰1次，因此裁罰80萬元於法有據，判決聯利敗訴。