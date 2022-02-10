立陶宛國家廣播電視（LRT）9日報導，立陶宛最大銀行的首席經濟學者波維勞斯卡斯(Tada Povilauskas)表示，儘管立陶宛因台灣議題而遭到中國大陸貿易報復，但短期內維爾紐斯的經濟成長卻絲毫不受影響。甚至，2022年立陶宛的經濟預計將成長3.5%。不過，隨著投資者害怕受牽連的預期心態，可能會對中長期的成長前景帶來風險。

2021年12月，立陶宛同意台灣在立國首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京的不滿並暫停幾乎立陶宛所有的出口。影響所及，包括德國馬牌等跨國企業也遭到施壓，要求切斷與立陶宛的經貿往來。

※進口比出口更重要

雖然根據中國大陸海關2021年12月的統計數字，立陶宛對中國大陸的出口數字下降91%；但波維勞斯卡斯認為，更重要的是立陶宛進口大陸商品的量卻依舊維持穩定。

波維勞斯卡斯解釋，北京的貿易報復對立陶宛經濟的損害不構成問題，是因為立陶宛出口到大陸的數字，僅占立陶宛總出口額的1%，相較之下實在微不足道。

但對立陶宛經濟成長而言，維持大陸商品的進口，遠比出口商品到大陸來得更重要。由於立陶宛是依靠採購自大陸的中間商品，生產出口用商品來維持經濟成長。換言之，如果立陶宛進口大陸的商品大幅減少，才會帶來經濟重大風險；所幸立陶宛自中國大陸進口商品的數量仍成長5倍。

立陶宛工業家聯盟主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevicius），也證實此一觀點。不過，他也提醒，北京已經發現立陶宛依賴大陸中間商品，並開始阻止某些戰略物資運往立陶宛；但直到目前為止，與北京的糾紛還沒有達到對立陶宛經濟成長的前景，足以產生重大影響的地步。

包括德國馬牌等跨國企業也遭到施壓，要求切斷與立陶宛的經貿往來。

※今年與明年經濟不變

波維勞斯卡斯預測，今年與明年經濟預測將維持不變，立陶宛在2022年經濟將成長3.5%。不過，他也承認只要北京持續強力抵制，立陶宛長期經濟風險就會增加。

特別是，大陸不斷向國際第3國企業施壓，要求其拒絕使用立陶宛商品，這可能會對立陶宛經濟產生關鍵影響，使部分企業暫停在該國的投資計畫。

立陶宛投資促進商業發展主任Vida Staskonienė認為，「立陶宛與在這裡經營的企業，是全球商業鏈的一部分。當前的關係對在此經營的外國企業產生影響，實屬自然之理。然而，現在就對外國直接投資是否會受到影響做出結論，仍為時過早」。

Staskonienė相信，面對大陸杯葛，企業界和立陶宛政府的密切合作，有助於找到最佳解決方案。他舉例，2020年時，為回應白俄羅斯的緊張情勢，立陶宛機構成立「高附加價值白俄羅斯企業快速通道」，進而將其全部或部分活動轉移到立陶宛。

其表示，面對與北京的爭端，立陶宛需要與產業找出合作、快速且具創造性的解決方案。

※歐盟：展開對世界貿易組織(WTO)的訴訟程序

歐盟主管貿易的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在聲明中表示，「在雙邊解決多次嘗試卻告失敗後，我們認為除了與北京展開WTO貿易爭端解決協商外，別無他法。」

報導指出，WTO貿易解決協商的過程通常會需要1年半的時間。即使最後達成協議，也未必會獲得遵守；不過，歐盟執委會認為北京會遵守WTO裁決。如果大陸不遵守，歐盟可以採取反制措施，這通常以對大陸商品課徵關稅進行。

即使制裁，這類關稅是在歐盟層級進行實施，故很難補償立陶宛企業因北京北葛而產生的損失。另一方面，歐盟也希望能通過《反脅迫法案》來對抗第三國的脅迫行為。畢竟，這才能讓歐盟執委會迅速採取反脅迫行動。