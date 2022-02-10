南投許姓8歲男童，將鉛筆頭的橡皮擦塞進耳朵，試圖掏出卻徒勞無功，又擔心被責罵不敢說，事隔1周，許童父親要幫他清耳朵才發現，輾轉送到診所、醫院求助，經麻醉後由醫師取出橡皮擦。

南投基督教醫院耳鼻喉頭頸科醫師蔡昌益表示，許姓學童先到診所就醫，因異物塞得很深，夾取過程因疼痛無法配合而未能取出，才由診所轉到南基，在與麻醉科醫師討論及協助後，以麻醉方式讓他小睡片刻，成功將約0.5公分圓柱形的橡皮擦夾出。

蔡昌益表示，急診常遇到兒童亂塞東西進耳朵或鼻子，常見物品包括小串珠、鈕扣電池、橡皮擦、衣架的塑膠頭、豆子等，其中塞鈕扣電池就屬急症，需在最短的時間內緊急取出，因為鈕扣電池塞進鼻腔，在潮溼的環境會加速讓電池液外漏，化學物質就會迅速破壞鼻黏膜，嚴重時會腐蝕鼻腔，更可能導致腐爛穿孔，造成永久性傷害，因此，提醒家長要特別注意。

蔡昌益表示，一般人耳道以乾燥型居多，台灣只有約15~20％是屬於潮溼型耳道，但無論乾燥或潮溼，只要物品本身材質不具腐蝕性，在短時間內通常不會造成發炎，除非在耳鼻內塞久塞滿，才會造成腫脹發炎甚至流膿血。

提醒幼童家長，細小顆粒狀的物品盡量收好，不要讓幼童拿到；定期檢查幼童耳、口、鼻，如果巷發現異物為圓形、且未塞緊耳道，可以讓孩子頭側一邊跳躍，有機會靠震動掉出來；沒把握時應找專科醫師協助，不要硬抓著亂挖一通，以免傷到周圍組織。