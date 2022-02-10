台鐵去年被揭露EMU500型電聯車使用大陸劣質閘瓦（煞車皮），多次發生掉落、碎裂、磨耗車輪等問題，台鐵除向廠商索賠也另找新廠商採購，但「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」今再踢爆，新買的閘瓦一樣有問題，以致台鐵本周再度招標採購4000塊新閘瓦，批評台鐵根本是拿乘客與員工生命開玩笑。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指出，去年12月揭露台鐵EMU500型電聯車使用大陸製劣質閘瓦，不時發生問題，嚴重危及行車安全。當時台鐵坦承該匹閘瓦確實有剝落、車輪踏面刮凹情形，會勘後發現比例高達將近1成，除要求廠商賠償新的閘瓦，為避免衍生維修、斷料疑慮，並在2021年8月緊急採購5000塊閘瓦。

不料新購的閘瓦仍然有問題，發生多起積鐵情況，協會批評台鐵面對問題的態度，是從一片爛閘瓦，換上另一片爛閘瓦，簡直拿乘客跟員工的生命安全開玩笑。

協會質疑，為何劣質品可以一再完成驗收，台鐵到底是怎麼驗收的？本周台鐵再次招標，緊急採購4000塊的EMU500型列車閘瓦，這樣不斷的惡性循環，令人搖頭。

台鐵回應，近期採購的閘瓦仍有積鐵問題，碰到水就會出現積鐵，但在中南部使用就無此問題，經查東北角或花蓮就有積鐵情況，已請廠商研究和檢討，並依合約處理。而為避免斷料，同步招標採購新閘瓦作為因應。