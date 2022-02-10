樂意傳播旗下線上遊戲《封印者：CLOSERS》於今 ( 10 ) 開放「情人節副本活動」並復刻時裝「魅惑妖狐」和「暖和溫泉」，除此之外更推出「情人節活動&Union免費票」及「冬季尾聲活動」，在活動期間內每日累積通關次數，可獲得「冬季尾聲票券」，利用此票券可製作獲得各式道具，邀請大家上線累積通關數，體驗刺激華麗的精彩對決！

推出情人節活動副本 精彩故事內容釋出

官方指出，當特工們吃了「倉月青」特製的完美巧克力後，也好奇想試著做做看，但沒想到「倉月青」讓特工穿上特製戰服「女僕&執事」時裝，特工們將在這場巧克力戰爭中發生什麼趣事，快進入遊戲一探究竟！

「這麼難吃，看來是巧克力口味的肥皂啊，來，快過來用這個洗澡吧！」某位惡魔教官曾對特工做的巧克力如此評論著。情人節的紅色是戀愛的顏色？不，是戰爭的血色！做不出完美的巧克力，就討不到心上人的歡心，讓戰場上的女僕「倉月青」來教教特工們製作完美的巧克力，征服心上人的胃吧！

推出情人節活動副本 精彩故事內容釋出。(圖／業者提供)

復刻時裝「魅惑妖狐」和「暖和溫泉」經典再現

隨著本次情人節活動副本的開啟，官方特別復刻兩套經典時裝，分別是「魅惑妖狐」和「暖和溫泉」，前者追加「露西」，後者更追加了嚙鼠小隊「未來」、「徹斯」、「銀河」及「露西」四個角色。特工們若集齊包含飾品在內的七個和六個部件，即可啟動特殊專用立繪喔！充滿誘惑、嫣然一笑的傾國魅影，和熱氣蒸騰、若隱若現的姣好曲線，特工想選哪一個呢？

復刻時裝「魅惑妖狐」和「暖和溫泉」經典再現。(圖／業者提供)

復刻時裝「魅惑妖狐」和「暖和溫泉」經典再現。(圖／業者提供)

推出特別紀念活動 豐富獎勵等你來拿

本次官方推出的好禮活動包含「情人節活動&Union免費票」和「冬季尾聲活動」。特工完成指定任務可獲得PT點數，根據點數可得到指定分數的對應獎勵，例如「燦爛超能纖維」、「T1鉑金晶片隨機箱子」、「輝煌同步纖維選擇箱子」、「S 確定 D 零件: 時裝」等豐富道具。同時，在活動期間內每日累積通關次數可獲得「冬季尾聲票券」，利用此票券可製作得到「早期鉑金晶片選擇箱子」、各角色「小熊睡衣」、「高級 D 零件 : 時裝」、「真實鉑金驅動器」等道具，特工們敬請把握機會上線挑戰啦！

推出特別紀念活動 豐富獎勵等你來拿。(圖／業者提供)

本次官方推出的好禮活動包含「情人節活動&Union免費票」和「冬季尾聲活動」。(圖／業者提供)

神秘商店火熱開催中！

近期更有「驚喜神秘商店限時開張&刷新66次特別活動」，限定的「萌虎雙子星」立繪臂章也藏在某個商店中！另外，只要刷新神秘商店群組「66次」以上，就直接送「萌虎雙子星」立繪臂章！特工們千萬要把握這一檔限時活動，更多精彩內容，請詳見官方網站。