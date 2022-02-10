台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)周四公告2022年1月自結營收為新台幣4.63億元，較去年同期成長42.07%，較去年12月減少34.93%。鋼鐵需求可望持續上升，產業前景將有正面助益，公司對未來業績展望保持樂觀看法。

沛波總經理楊韻蒔表示，因農曆年前旺季效應，激勵今年元月營收仍維持突破4億元的表現，較去年同期成長超過4成，維持在高檔水準，近年科技公司擴產動作持續，加上全球基建需求回溫，大陸冬奧結束後重工業放寬限制，鋼鐵需求可望持續上升，產業前景將有正面助益。

沛波表示，年節過後反應國際原料強漲，國內鋼筋、廢鋼雙漲，有助支撐國內鋼價調漲趨勢，而隨著全台房市熱度不減，預售案近年又賣得風風火火，根據統計資料顯示，2021年建照數創26年新高，而去年因缺工料漲，部份建商暫緩開工，預期遞延效應因素今年開工數量會超過去年的量體，整體來說市況為正向發展，因此公司對未來業績展望保持樂觀看法。