廣達(2382)1月合併營收為新台幣1008億元，年增6.8%，廣達已經連續第4個月的單月營收突破千億元，而年增率也連續第4個月呈現正成長。今年第一季廣達營收將呈現V型走勢。

廣達表示，從客戶訂單來看，今年第1季有望淡季不淡，往年同期出貨季減約20%至25%，今年第1季可望優於以往水準，但零組件料況和物流依然是最大變數。零組件缺料雖相較旺季搶料情況略有紓緩，但依然有長短料情形。

廣達營收概況，NB約占5成，而雲（伺服器）+端（穿戴式裝置）也約5成。首季伺服器為淡季，因此NB和穿戴式裝置的營收會是主要的推升動能。

在NB部分，受惠於Windows 11帶動換機升級需求，高單價NB需求可望支撐廣達NB營收維持成長；至於伺服器雖然缺料問題相對輕微，但是1Q為淡季；不過隨著Intel Eagle Stream平台及AMD Genoa新平台推出，2Q以後營收可望加溫。

廣達1月筆電出貨600萬台，月減80萬台，為近4個月低點，但由於單價較高，緩解出貨下滑的負面因子。