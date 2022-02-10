繼周三大漲之後，歐股周四早盤接續再上漲；在工程集團西門子(Siemens)堅強的季度財報表現下，德國股市領漲歐洲股市，提供了最大推力。

周四泛歐Stoxx 600指數晨升1.20點或0.25%，為474.39點。

西門子大漲6.8%，暫報147.6歐元；該公司宣布上季從客戶獲得相當多的訂單，目前積壓的訂單高達930億歐元，為史上最高水準。

德國DAX指數受到提振，上揚0.7%，為歐洲各國表現最好的股市。

歐股的工業產品和服務類股上漲1.3%。在AZ(AstraZeneca)公布樂觀季度業績和財測之下，醫療股升0.8%。

AZ大漲3.7%。在新冠抗病毒治療法的提振下，該英國製藥公司上季獲利優於預期，並預期2022年有較高的銷售成績。

法國烈酒商保樂力加(Pernod Ricard)上漲2.6%，推升了歐元區藍籌股表現。該集團預計2022年銷售將強勁增長。

投資人目前還在等待周四稍晚美國通膨數據的公布，這些數據讓投資人大多數的押注都受到抑制，因為它們可能提供了美國升息速度的新線索。