脫口秀演員「凱莉」也是百靈果News主持人，日前她分享一張在新竹縣尖石鄉小錦屏野溪溫泉中泡湯，與8名年輕「小鮮肉」男子的合照，結果不但在台灣PTT八卦版引發討論，還紅到了國外Reddit討論區，因為照片中一男子在褲襠前疑似握著「一根」東西，畫面讓網民們大歪樓。

凱莉日前在臉書粉專「凱莉蹲下去」分享出遊照片，當時她在新竹「小錦屏野溪溫泉」泡湯，寫道：「來新竹深山泡野溪溫泉，覺得隔壁團超可口。虎年一開始就跟一群奶比我還大的鮮肉們泡澡，一定是吉兆。」結果照片被轉po到PTT後引發討論：「[問卦] 和一群男人泡野溪溫泉是什麼感覺？」想不到卻意外掀起熱議討論，因為坐在凱莉右手邊的(左1)男生，他的左手竟擺出一個「O型」姿勢，彷彿抓握著「一根」東西？

網民看了紛紛驚呼：「左一讓我精神都來了」、「左一的不可以壞壞」、「這個左一的左手好像怪怪的啊」、「左一左手握什麼」、「是我看錯嗎」、「留言歪了啦」、「左一大根」、「聚焦在左一手速」；也有人純欣賞：「有夠幸運的啦」、「怎麼都好帥」、「凱莉素顏也好美」。

整片留言中，釣出「左一男」本尊現身解釋，「左一手上握的是眼鏡，各位不要自己腦補！」凱莉也趕緊現身回應，「我手機不會設定留言置頂，只好手動頂你上去了！」並更新貼文表示，「左一本人已回應：是眼鏡是眼鏡是眼鏡。」經解釋後則有不少網友笑說，「看來還沒被臉書Ban掉，真的應該是眼鏡」、「竟然是眼鏡！好失望」、「看錯+1」、「好長的眼鏡」。

想不到之後照片又紅到Reddit，為此，凱莉昨(9)日還編輯貼文補上英文介紹，表示自己是一名台灣的雙性戀喜劇演員和Podcast主持人，照片呈現的是台灣玩樂與交友的方式，強調：「台灣很有趣！」