新北市蘆洲區黎姓男子去年8月與樂姓女友發生糾紛，未料他卻化身恐怖情人，不斷傳訊息恐嚇樂女搬回租屋處，甚至將樂女愛貓「茶茶」關進籠中，用熱水燙傷，而黎男甚至將虐貓過程拍下，並連同「見你一次砍你一次 」等訊息傳給樂女，事後茶茶傷重不治，黎男惡行曝光後引發外界撻伐，新北地檢署近期依違反動物保護法、恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪嫌，將黎男起訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，黎男與樂女去年同居在蘆洲租屋處，雙方8月17日發生爭執，黎男不斷傳訊息，以茶茶性命要脅樂女搬回租屋處，他不僅持棍棒毆打茶茶，還將牠關進籠內，用滾燙熱水澆淋。

黎男虐完貓後，將虐貓影片傳給樂女，還對她謾罵三字經，威脅樂女返還房屋租金，否則要破壞租屋處內設備，樂女被黎男的恐怖情人舉止嚇壞，報警處理，但黎男卻拒絕開門，直至房東同意破門後，才救出茶茶，但茶茶送醫後仍宣告不治。

事發後，房東要求黎男搬離租屋處，黎男卻未經樂女同意，將對方的相機、平板電腦、皮包等物打包帶離，佔為己有，樂女要求返還時，黎男也硬生拒絕。同月21日黎男更將樂女私密照傳送給對方，威脅稱「很多回憶照是吧？我這也不會少你知道嗎？要認真拚我怕你玩不起、我也肯定有辦法讓你爸媽、阿姨、阿公通通抬不起頭來」。

檢方認為，黎男因細故未能控制個人情緒，用兇殘手段虐貓，又將虐貓過程拍成影片傳給樂女，足見其惡性非輕，且黎男犯後否認部分犯行，未面對所犯錯誤，犯後無悔意，且5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，因此建請法官分別從重量刑。

該案委任律師呂秋遠得知黎男遭起訴後，曾在個人臉書發文稱「或許這不會是最後一件虐待動物的案件，但是希望這是第一件因為動物保護法而入獄服刑的案件」，引發網友熱烈迴響。