南崗工業區橡膠輸送帶大廠鑫永銓公司，創下全台第1、全球第7的佳績，再投資興建第4廠，8日舉行上梁典禮；縣長林明溱肯定鑫永銓公司，面臨日新月異的國際競爭，仍然不斷尋求突破，落實立足南投，放眼世界的願景。

鑫永銓公司董事長林季進說，由於在熱塑碳纖維複材產品技術重大突破，新廠共3期的投資額超過20億元，將以環保可回收及自動化無人搬運的先進製程，讓公司經營策略徹底「轉守為攻」，預期今年第3季開始量產，可為公司的下個60年，奠定搶攻世界第1競爭優勢的基礎。

林季進指出，4廠新建大樓為地上6層、地下1層，總樓板面積2萬878平方公尺，新廠生產線訴求自動化及無人搬運製程，包括百分之百可回收熱塑碳纖維複合材料輪圈、車架，主力計畫搶攻航太、電動車及運動器材等市場，規畫首期最大年產值目標20億元。

林明溱指出，鑫永銓不斷尋求技術突破，如今更大手筆投資新廠，以自動化技術克服人工成本高昂限制，不僅根留台灣，連研發創新到生產行銷全都留在南崗工業區，就像新廠外觀設計枝葉繁茂的鑫永銓廠樹老茄苳，持續守護南崗。

林明溱也推崇林季進在本業創新突破之餘，不忘關懷弱勢，去年疫情嚴峻之際，捐出3000萬元慰助南投縣弱勢邊緣戶，幫助政府關照受限法令難以顧及的困難家庭，還長期認養清寒學童提供小學到大學的獎助。

林明溱說，他率先取消南崗工業區廠商山坡地開發回饋金，經濟部與農委會檢討後，取消已開發工業區山坡地回饋金的徵收，嘉惠全國廠商。