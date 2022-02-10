高雄今年「大港開唱」的海報上標有「說唱」兩個字，被網友批評是大陸用語。資深媒體人黃暐瀚驚訝表示，這會不會矯枉過正？那還要不要用中文？還過不過農曆新年？還要不要拜媽祖關公？語言是約定俗成的，大家都懂就好，否則就是文化上的自卑。

「大港開唱」今年在臉書釋出的海報上標有「說唱宇宙」字樣，「說唱」兩個字被台灣網友認為是大陸用語。「大港開唱」主辦單位發表聲明表示，對於未注意「說唱」這兩個字近年的脈絡，「因而造成了誤會，是我們疏忽。而在這過程中，我們也並未如外傳所說受到任何力量的滲透，在未來的用字上，我們會多加注意，再次感謝大家的提醒（鞠躬）。」

《新聞大白話》主持人指出，蔡英文總統自己曾經在2019年1月15日說睡前會看《延禧攻略》，民進黨立委林楚茵2020年7月22日也被發現在看大陸的愛奇藝，高雄2020年12月31日的燈光秀無人機也是中國製，陳時中在記者會把「企業」說成「起業」。

中文系畢業的謝寒冰質疑，誰說「說唱」兩個字是大陸用語？如果要禁，連「台灣」兩個字都要禁掉，因為「台灣」兩個字是中國人發明的，語言文字本來就是互相影響變化，不要自嗨了，搞語言審查真是無聊到極點！

前民進黨立委郭正亮補充，根據「海峽兩岸用語對照表」，例如「受眾」、「本科生」、「爆冷」是大陸用語，「閱聽人」、「大學生」、「爆冷門」才是台灣用語。

資深媒體人黃暐瀚直言，他看到這件事情很驚訝，「說唱」兩個字在台灣不能講這件事情，會不會矯枉過正？那還要不要用中文？還過不過農曆新年？還要不要拜媽祖？他認為，中國文化是共享的，難道三國、李白、杜甫都不要了嗎？語言是約定俗成的，現在大家都講「視頻」，這是大陸用詞，但又如何？大家都懂就好，否則就是文化上的自卑。