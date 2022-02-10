阿羅哈客運公司受疫情影響原訂2021年12月14日起停止「台北-高雄」、「台北-嘉義」2條路線營運，歷經交通部公路總局出面溝通協調同意繼續經營，並因旅客減少、持續調整台北-高雄3999線每周減至246班（原788班）、台北-嘉義3888線每周減至96班（原398班），每周總計342班（原1186班）。

惟2022年春節過後，阿羅哈客運公司再次受到新型變異株Omicron疫情影響、資金調度及營運持續虧損等困境，於2022年2月10日召開董事會決議公司經營至2022年2月18日，並自2月19日起全面停駛1年。

高雄市區監理所指出，目前台北市往返高雄市之替代路線，計有國光客運【1838】台北-高雄路線及統聯客運、【1610】台北-高雄等路線；台北市往返嘉義縣市，則有國光客運【1834】台北-嘉義、【1836】台北-新營（經嘉義），日統客運【7005】台北市-民雄鄉（經嘉義）路線，還有統聯客運【1612】台北-台南（經嘉義）、【1618】台北-嘉義、【1638】台北-東石（經嘉義）等路線作為替代路線，提供民眾參考運用。

另，有關員工權益部分，高雄市區監理所將轉請高雄市政府勞工局介入處理，使勞工權益不受影響。

至於民眾購買預售車票部分，阿羅哈客運表示，19日後乘客如欲辦理退票作業，可至該公司各場站窗口受理退款，3月起統一由新莊站處理（或免費客服專線0800-043-168協助各種方式退票），以維護乘客消費權益。