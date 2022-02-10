力旺(3529)今(10)日舉辦法人說明會，去年營收、獲利創下歷史新高，全年每股賺14.78元，展望第一季，力旺看好在授權金、權利金持續增長帶動下，營運將延續成長動能。

力旺去年合併營收為23.63億元、年增加33%，成功寫下歷史新高，更是營收首次登上逾20億元大關，全年淨利11.01億元，年增55.5％，每股獲利14.78元，不僅創下歷史新高，也為力旺首度賺近逾一股本。

董事長徐清祥表示，2021年是力旺成立21年來最好的一年，反映在各項營運指標，包括成長性及獲利率，特別是在tape out 數，力旺2021年完成 614 個設計定案，換言之，每天都有2個產品導入採用力旺的技術，也看好這些動能將會延續力旺的成長到未來幾年。

力旺表示，預期今年第一季將會延續成長動能，授權金方面，會持續增長，主要是因IP需求相當強勁，特別是NeoFuse和PUF相關解決方案。權利金方面，預期8吋、12吋權利金將持續成長動能，除了出貨量持成長外，還有平均每片權利金價格，再者，受惠於5G手機、車用和IoT相關的PMIC(電源管理IC)、MCU(微控制器)、Fingerprint及Sensor相關應用的量產增加，預期8吋權利金能持續成長；另外，力旺認為，12吋的應用類別及量產規模持續增加，特別在TDDI、OLED、ISP、DTV、STB、WiFi 6/6E、Bluetooth、Ethernet、Switch、TWS及DRAM等應用，會持續帶動權利金強勁成長。12/16奈米及7奈米FinFET的權利金在第四季已經開始貢獻，預期可望為28奈米後，成為下一個成長動能。

在新應用開發上，力旺新應用開發的重點是在安全防護的領域，NeoFuse取代eFuse做為密鑰儲存已經是趨勢，應用都往更先進製程，力旺的OTP也導入7奈米及6奈米車用製程。

力旺目前也有PUF-based相關IP的導入，在IoT、工業自動化、AI、區塊鏈、FPGA、Data Processor Unit(DPU)、Mobile Storage(UFS)及自動駕駛應用上持續開展。PUFrt(信任根IP)及PUFcc(安全處理器IP)也已經在不同應用中有客戶導入。