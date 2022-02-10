國際數據資訊公司（IDC）最新研究預測，全球晶圓代工市場2020～2025年的營收年複合成長率（CAGR）估達12％，其中亞太地區產能將持續成長，但台灣在營收占比上將維持穩定地位，2025年營收占比估達68％，仍遠高於韓國及中國大陸的19％及15％。

IDC表示，新冠肺炎疫情去年持續影響全球經濟，半導體市場持續面臨不均衡短缺及供給吃緊狀態，成熟製程技術短缺為半導體產業總主題。隨著產業庫存增加至正常水位，預期半導體供給吃緊狀態將持續至今年上半年，勞動力短缺為真正令人擔憂議題。

成熟製程技術為半導體的關鍵供給限制之一。IDC「半導體製造和代工市場評估」以及將發布的「半導體製造和代工服務市場和技術評估」研究顯示，2021年有67％半導體採用成熟製程技術製造，先進製程僅占半導體晶圓產量15％，但相關收益占比卻達44％。

IDC認為，同樣利用大量折舊資產生產，與16奈米以下的先進製程相比，成熟製程的半導體平均售價（ASP）較低，是使晶圓代工市場的資本支出集中在先進製程、對成熟製程技術投資有限的主要原因。

報告中指出，無晶圓廠（Fabless）營收及亞太地區代工產能持續成長。IDC半導體研究團隊的研究經理Rudy Torrijos表示，IDC預測Fabless市場營收占比將自2020年的41％提升至2025年的49％，凸顯晶圓代工市場的可持續成長。

IDC預測，全球晶圓代工市場2020～2025年的營收年複合成長率（CAGR）將達12％，而亞太地區的晶圓代工產能將持續成長。預期至2025年，韓國和中國大陸的晶圓製造市占率，將分別從16％、12％增加至19％、15％。

儘管上述國家的晶圓代工產能有所成長，但台灣在營收占比方面將繼續保持穩定地位。IDC預估，2025年台灣晶圓代工營收占比將達68％，略高於2020年的67％，主要歸功於台積電和其他台灣代工服務商的投資和成功。

同時，雖然新晶圓廠的投資興建為未來5年半導體製造能力的可喜跡象之一，但新產能不會在今年上線。各公司正逐步拓增可增加的產能，IDC預期今年產能將呈現漸進式提升，在2023年後將加速提升。

IDC半導體研究集團副總裁Mario Morales指出，去年初開始的供給短缺，已使今年除記憶體外的多數半導體供應商平均售價提升。多數系統市場需求仍然強勁，但年中的庫存水位及和下半年的經濟活動放緩，可能是最終緩解供給限制的原因。

Mario Morales進一步指出，封測代工（OSAT）和材料短缺將是半導體供應鏈面臨的新挑戰，特別是隨著封裝系統的持續趨勢加速，將需要在未來幾年內進行投資。