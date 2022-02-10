想要提升生活品質，可以運用一些質感居家小物來讓生活更有儀式感，讓居家生活更舒適自在。David’s Angel、NUEVA、舒室圈近期推出能讓日常更加分的新品，想要增添氣氛、或是想更容光煥發的人一定要試試看。

▍1.David’s Angel家居蕾絲小物

藝人林志玲、林心如婚紗上的頂級蕾絲，高達70%以上均出自臺灣蕾絲品牌偉特企業，旗下首支品牌 David’s Angel推出日常生活中的家居小物及時尚配件，包含桌巾、桌墊及手鍊、手環，為生活創造滿滿的儀式感。其中桌巾桌墊組合，有多款設計及花色12件組合，內含桌巾、桌墊、杯墊等，喜愛優雅風格的人一定不能錯過。

David’s Angel推出日常生活中的家居小物，包含桌巾、桌墊、杯墊等。（圖／品牌提供）

為了讓更多女性可以在日常生活享受頂級刺繡蕾絲之美，David’s Angel與婚紗教母林莉聯名推出絕美圍巾。LinLi聯名系列圍巾共計有五款不同風格設計，全系列材質採用100%頂級cashmere羊絨製成，以輕暖細緻觸感提供最貼心的呵護。

David's Angel LinLi設計款蝴蝶花蕾絲刺繡純羊絨Cashmere圍巾。（圖／品牌提供）

▍2.NUEVA Torche超溫感三效音波洗臉儀

追求質感生活及美麗樣貌的同時，需要有一台好的工具打點一切，NUEVA洗臉儀一機達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等總計6效功能，且兼具時髦外觀，讓人愛不釋手。

NUEVA Torche超溫感三效音波洗臉儀。（圖／品牌提供）

NUEVA洗臉儀精密研發的超溫感模式能幫助「洗卸」的同時舒張淨化毛孔，更能透過高滲透音波脈動技術將髒污振出；「音波導入模式」透過全球首創的高滲透同心音波，舒張毛孔讓保養品完美導入； 而養成緊緻輪廓線絕對少不了的按摩步驟「超溫感按摩模式」，提高肌膚溫度以提升肌膚微循環、音波震動對肌膚產生細微且高密度的深度按摩，不僅能幫助進行臉部穴道柔撫按壓，更能在睡前拉提、早晨輔助舒緩水腫，因此受到皮膚專科醫生、醫學教授、美容保養達人、時尚美容編輯們一致盛讚。

NUEVA Torche超溫感三效音波洗臉儀外表看起來像專櫃粉底，擺在桌上非常好看。（圖／品牌提供）

▍3.舒室圈此時香氛茶香蠟燭

選物店舒室圈推出「此時香氛茶香蠟燭」，是一款台灣產製的原創茶香蠟燭，以天然精油調香，不添加人工定香劑，燃燒時香氣淡雅自然，亦可適用於熔蠟燈使用。 適合放置於辦公室、客廳、書房等。

舒室圈此時香氛茶香蠟燭。（圖／品牌提供）

共推出三款香味，「森．霧嵐」以烏龍茶的絲柔蜜香，搭配沉穩如山巒的花梨木，整體呈現恬淡淨雅的寧靜感香氣；「光．午後」以擁有薔薇般華麗香氣的午後紅茶，搭配酸甜的葡萄柚及甜美香草；「月．眠夢」以純淨幽微的白茶搭配有舒眠安神之效的紅玉蘭花，伴你甜美入睡。