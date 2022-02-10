味全龍隊10日宣布，原本的代理領隊任中傑將於11日卸任，轉任榮譽顧問，由現任副領隊丁仲緯接任領隊，副領隊由戰力發展組主管曲信恩升任；丁仲緯表示，將傾力帶領味全龍與龍迷一起寫歷史。

龍隊2019年重返中職，找來具有電商、科技背景的吳德威擔任領隊，但他在2020年中以身體健康為由請辭，之後龍隊找來任中傑代理領隊。龍隊表示，任中傑希望有更寬裕的時間安排退休生活，明天起卸任，未來將擔任榮譽顧問。

任中傑表示，看到小龍去年下半季的成長，他非常感動，但歲月易逝，自覺應該有較寬裕時間安排退休生活，因此希望卸下重擔，他相信味全龍會越來越好。

龍隊表示，新任領隊丁仲緯台灣大學農業經濟研究所畢業後，歷任頂新國際集團總部、海外事業部總經理室的經營企劃，2019年起開始參與味全龍復出籌備，先後擔任球團經營企劃與副領隊。雖然年僅36歲，但與棒球淵源長達29年，打球也看球，球團希望借重他自幼所受的龍魂薰陶與新生代的創新思維，將龍隊打造為兼具傳統與創新活力的球隊。

丁仲緯說：「棒球是拚搏出局數的運動，在最後一個出局數出現前，都有無限可能。」龍隊的工作讓他感到自己時時刻刻都在棒球史上寫紀錄，他將用棒球運動的精神，「接好棒、跑好棒」，與球隊與球迷一起寫歷史。

另外，現年44歲的副領隊曲信恩，為美國匹茲堡大學生物力學博士及大聯盟球探局球探學校畢業，他曾任美國克利夫蘭印地安人、亞利桑那響尾蛇等隊伍翻譯，以及德州遊騎兵運科與人體動作分析等職。