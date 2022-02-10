林口東湖國小工程進度超前 拚今年8月招生（戴上容攝）

林口區人口迅速成長目前已突破12萬人，為紓解就學壓力，市府去年1月啟動新建東湖國小校舍工程，工程進度超前約一年，新北市長侯友宜10日前往主持東湖國小上梁典禮表示，東湖國小最快預計在今年7月完成校舍建築，8月進行招生，紓解附近小學額滿壓力。

侯友宜指出，新北市政府投入10.5億元興建東湖國小，在缺工缺料、原物料上漲情況下，很多新建案招標都很困難，東湖國小工程動工至今進度超前，讓孩子能快速有好的學習環境。第一期校舍預計今年7月完工，可提供主要校舍建築及部分幼老收托空間，預計招生至四年級，第二期校舍希望一年內完成，避免影響學生安全。

工務局長詹榮鋒表示，主樑上升象徵新建校舍穩定發展，東湖國小預計分為2期逐步完工，最快預計在今年7月完成校舍建築及部分活動空間，8月進行國小招生及幼老收托，明年8月則會完成剩餘操場、景觀及附屬設施，同時與社區共享資源，提供0到99歲的全齡化教育。

新工處表示，林口重畫區內的東湖國小，主校舍為地下1層、地上5、7、4層共3棟校舍，包含48間普通教室、20間專科教室，並保留擴建24間普通教室空間，因應林口區未來人口成長。此外，校園內還會有地上3層的多功能體健中心、禮堂及地上4層的公共托育中心、幼兒園、樂齡照顧等多元服務設施，讓學校與社區共榮共好。

教育局表示，東湖國小規畫每年級設立7個班、每班上限34人，今年預計先招一至四年級，新生實際班級數待當時新生狀況而定，二至四年級開放學區內有轉學意願者入學，預計3月公告學區劃分，屆時將影響周邊麗林、麗園及林口國小，師資部分除借聘現職教師外，也會招聘新進教師、少數新進代理教師。