在上季獲利表現優於預期的情形下，阿斯特捷利康製藥(AZ；AstraZeneca)周四預期2022年有較高的銷售成績，並上調年度股息，為近10年來首見，但是警告新冠產品的推進力將減慢。

AZ表示，新冠肺炎產品的銷售預計今年將下降20%至25%，這些產品的毛利率將低於公司平均。

該市值名列英國股市前茅的製藥廠預計，2022年營收將增加，成長率為百分之10幾的高位，略近18%；核心獲利將增長25%左右。

而以固定匯率計算，去年銷售增長38%，來到374.2億美元。

據Refinitiv IBES數據預估，AZ在2022年每股獲利為6.68美元，銷售將來到427.3億美元。

在截至去年底的第四季，以固定匯率計算，AZ整體營收增加63%，來到120.1億美元，每股核心獲利(EPS)為1.67美元，表現優於預期的銷售107.9億美元和EPS1.50美元。