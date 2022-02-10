屏東市公所發放市民每人500元振興消費券，雖成效不如預期，但在地方媽媽發起「捐屏東券做公益」後，找到新出路，不僅募得5萬餘元消費券，還獲知名早午餐店響應，將消費券變餐券並延長兌換期限，贈送弱勢家庭使用。

由屏東市公所利用去年結餘款發放的「屏東市振興消費券」，原是屏東市民的小確幸，不料接受的店家卻不多，令不少人相當困擾，許多民眾都表示「不好花」，但同時也有人轉念思考，將不好用變得用得有意義，一群地方媽媽30餘人在網上發起「捐出屏東券做公益」，成功募得5萬餘元的消費券。

然而，地方媽媽的善舉雖獲網友力挺，不過募來的消費券卻不知該如何運用，直到立委鍾佳濱得知該事後，不僅協助媒合知名早午餐店麥味登及公益團體椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會一同響應，還擴大辦理將愛心持續傳下去。

鍾佳濱指出，屏東市民只要在3月底前至他或縣議員李世斌的辦公室，又或是椰子園老人養護之家指定的地點捐出屏東券，都會加碼換成麥味登餐點抵用券，再由希望工程親師協進會贈送給需要幫助的人。

麥味登表示，凡透過活動募到「屏東市振興消費券」500元，麥味登就會加碼捐贈50元，並將消費券轉換成小面額的餐飲抵用券，並延長使用時間到6月底，而抵用券可在屏東市博愛、崇蘭、民學等3家麥味登店使用。

椰子園老人養護之家董事長蘇政君說，椰子園長期以來提供老人送餐服務，累計已送出90萬個便當，送餐里程數長達70萬多公里，所以此次公益活動也義不容辭參與，希望能藉此照顧到更多需要幫助的人。