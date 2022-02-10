電子零組件代理商安馳科技（3528）受惠下游客戶因應農曆年假，提前建立安全庫存，以及公司高階整合方案出貨量持續提升，元月營收達5.15億元，月增29.8％。

安馳表示，全球疫情加速智慧工廠及遠距經濟發展，下游客戶對於自動化測試、智慧監控、及遠距傳輸等需求明顯提升，其中5G高速傳輸、邊緣運算加速器、IC驗證平台、智能檢測設備、多媒體影音傳輸等利基型應用產品出貨量成長最為明顯。

隨半導體製程高速發展，Xilinx產品線應用於半導體IC驗證平台、雲端與邊緣運算加速器，以及自動化測試機台等相關整合方案量持續提升，去年下半年開始推出的5G開放式無線電接取網路（O-RAN）高階網路通訊設備也已獲得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單。Xilinx新產品線Kria自適應系統模組（SOM）加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭、安全工業等端應用的部署，已有多家客戶成功導入，出貨量均可望逐步增加。

ADI產品線方面，安馳今年主推人工智慧物聯網（AIoT）系統模組及整合方案，依照客戶需求設計開發各項結合ADI高精度的AC／DC轉換器、各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用射頻整合晶片等客製化解決方案，挹注公司整體營收及獲利貢獻。

新代理產品線部分，Qorvo產品線今年將拓展5G骨幹網路及小型基站（Small Cell）設備市場，而去年下半年引進的安森美（onsemi）高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群（eEver）的Type-C快充晶片等，將搭配既有的ADI、Xilinx及多媒體影音等產品線，提供客戶更完整的客製化整合方案，以利公司營運維持穩健成長動能。