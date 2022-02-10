去年經濟成長率飆到近幾年最高點，景氣繁榮，帶動工業不動產市場價量齊揚；最新調查顯示，2022年不動產市場最被看好的產品類型，依舊是工業不動產，尤其主力需求，以300～1000坪的中小型坪數工業廠房，最為殷切，甚至面臨全台大缺貨！

宏大國際資產公司總經理陳益盛表示，工業不動產連續幾年都高速成長，帶動成交價量表現都相對亮眼。目前市況顯示，全台還是幾乎都供不應求。

陳益盛分析，主因在於內資、外資、台商回台的投資持續，加上後疫情電商物流的跳躍式成長，尤其具生產規模的現成廠房或物流用倉儲明顯供不應求，因此工業不動產仍然最為持續看好。

宏大國際資產公司調查顯示，未來一年，工業產品仍十分被看好，其中，分布較廣，且分散的小型300～1000坪廠房，全台都大缺貨！。

其次，面積在500～3000坪的科技廠辦，近十年主要分布區域，是以中和、新店及汐止為主，近期因交通捷運等改善，新莊、三重、土城、林口等，也逐漸有廠辦園區或大樓興建。

另一項也極為缺貨的是1000～20000坪的倉儲等，都是市場需求迫切的產品。