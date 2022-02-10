國內疫情雖然陸續傳出零星個案，不過，築間餐飲集團依然看好台灣餐飲市場及防疫實力，持續展店不停歇，農曆年後鎖定新竹餐飲市場，將一口氣開出三個品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「有之和牛鍋物放題」搶市！

築間餐飲集團表示，去年底達成全台100家店的展店目標後，仍依照既定的展店計畫持續展店，農曆年後第一個展店計劃，就是「築間幸福鍋物」新竹中華店，地點就位於新竹市北區中華路三段，緊鄰新竹火車站、新竹國泰醫院、新竹大遠百商圈、清華大學南大校區商圈及新竹城隍廟。為滿足商圈宵夜族群的需求，營業時間從上午11點至凌晨4點，連續17小時不打烊。

築間餐飲集團強調，「築間幸福鍋物」招牌湯底-招牌石頭湯底，嚴選秘製麻油、蒜末、洋蔥、魷魚爆炒後，再加上獨家研發的原湯及柴魚昆布湯底，大受消費者喜愛。

此外，為提供消費者更多用餐上的選擇，由具備30年廚齡的研發總監規劃，於日本尋訪特色風味湯頭，並融合多年研發專業，搭配出與肉品相襯的特色湯底。如日本九州辛味噌、關西風本鰹醬油、潮汕風味功夫湯、老佛爺御膳湯底等14種湯底可供選擇。

除了湯底之外，主餐部分包括海鮮、牛肉、豬肉、雞肉及羊肉高達31款可供選擇。人氣海鮮必點的「龍王鍋」則是霸氣海陸組合套餐，海鮮部分就多達11種品項，有北海道生食等級大干貝、生蠔、巨無霸大草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、蛤蜊及鮮蚵；肉品部分則有背肩沙朗牛、松阪豬及嫩羊肩，3選1。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，2021年底全台總店數已達到100家，農曆年後雖然還有零星本土個案，但築間仍看好台灣餐飲市場及防疫實力，持續展店不停歇。

築間餐飲集團看好新竹人和科技新貴的消費實力，除在竹北開出第一家「築間幸福鍋物」外，接下來也會在科技新貴的聚集地—竹北，一口氣開出兩個品牌「燒肉Smile」及「有之和牛鍋物放題」吸客。

林楷傑進一步指出，新竹店正式開幕營運後，台灣本島僅剩花蓮、台東尚未開設分店，目前正積極籌備東部地區的展店，進一步完成全台遍地開花的展店計畫；此外，築間集團在積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市之要求，將目標瞄準資本市場邁進！