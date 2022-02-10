桃園市農業人口數約19.8萬人，農耕土地面積為3萬餘公頃，為北部重要農業生產基地，主要農糧產品為水稻、蔬菜、茶、雜糧特作等，考量近年極端氣候及病蟲害頻繁發生，市府持續辦理各項農業生產所需，如種稻補助、肥料資材補助等，並持續補助各項大小型農機補助，提升農業生產效率及、解決農村人力問題。

農務科科長林鎧亮表示，近年極端氣候頻繁發生，市府積極推廣水稻產業轉契作非基改大豆等雜糧作物，補助農民種子、種苗及田間管理費用，並鼓勵農民栽培低耗水作物，強化桃園市農業適應性，也提高雜糧自給率。另外為確保農業產量及品質，更是積極推動農產品產銷履歷驗證及有機農業推廣，補助產銷履歷驗證費用及有機農業各項資材及農機具設施費用，從產地到餐桌、從農民到消費者都能安心。

林鎧亮說，桃園有不少優質特色農產品，如桃園三號米、桃映紅茶、東方美人茶及拉拉山水蜜桃等深受消費者喜愛，為鼓勵發展各項特色特作產業，市府積極進行各項茶產業補助計畫，提升茶產業競爭力及確保桃園市「茶菁不外流」，補助農民茶樹新植或更新、後續維護及茶園灌溉相關費用，111年度新增咖啡種植補助計畫，補助新植或更新、後續維護費用。

林鎧亮指出，市府111年各項補助計畫已公告於農業局官網，有需要的民眾可從訊息公告、最新消息、111年度各項農業生產相關補助，查詢各項補助申請可依生產需求洽各農會或公所辦理，請農友踴躍申請，市府會做農友永遠的後盾。