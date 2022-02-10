徐姓通緝犯昨清晨和鄰桌酒客發生口角後，見警方盤查，竟衝進廚房內，假裝自己是該店廚師，拿起鍋鏟炒菜。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名31歲的徐姓通緝犯昨清晨和32歲的張姓友人於花蓮市區一家小吃店吃宵夜小酌，不過因鄰桌酒客出言不遜，雙方發生口角，進而起肢體衝突，徐見警方因獲報趕赴現場，竟衝進廚房內，假裝自己是該店廚師，拿起鍋鏟炒菜，並謊報身份，經警方依法帶回派出所進行身分查證後，終究難逃法網，被移送花蓮地檢署歸案。

花蓮警分局昨清晨4時許獲報指出，花蓮市國聯二路一家小吃店內，2名男子因不滿鄰桌酒客出言不遜，發生口角，進而造成衝突。警方趕赴現場後，先行通知救護車將傷者送醫後，隨即進行盤查。

徐男從店內看見警方步入後，隨即衝進小吃店的廚房內，佯裝自己是廚師，拿著鍋鏟，翻炒裡面沒有任何食材的鍋子，並向警方謊稱因自己日前從台北萬華下來，忘記帶上證件，疑似擔心通緝身份被認出，除謊報自己名字、出生年月日及身分證字號外，還一度說忘了自己的名字。

徐雖解釋自己喝多了，但仍遭警方一眼識破，並依警察職權行使法，將徐與張帶回派出所內，進行身份查證及實施保護管束，經反覆查證後，確認徐為花蓮地檢署所發布的通緝犯後，已移送至花蓮地檢署歸案，而張也被依涉及傷害罪嫌，移送法辦。

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