由艾玩天地所代理的輕科幻開放世界手遊鉅作《幻塔》，於「2022台北國際動漫節」(B1209-1319攤位)限定登場！活動攤位還原遊戲內場景及世界觀，真實重現「星島」及「班吉斯海港」。《幻塔》將於手機雙平台及PC多平台上線，現場首度開放PC版本全台搶先試玩體驗，同步也有精彩的舞台活動及好康禮品！本次除邀請知名動漫歌曲翻唱團體「計畫通行」於動漫節現場演唱遊戲主題曲外，更有知名Coser於現場展演，帶領拓荒者搶先體驗開放世界冒險、戰鬥與擬態角色等遊戲魅力！今(2/10)參展首日已吸引大量人潮搶先體驗！

《幻塔》於2022台北國際動漫節參展首日 吸引大量人潮搶先體驗

輕科幻開放世界手遊《幻塔》台版首發體驗 只在2022台北國際動漫節

在大陸公測首日即獲得玩家熱烈反應的輕科幻開放世界手遊鉅作《幻塔》，即日起至2月14日於「2022台北國際動漫節」現場限定開放PC版本全台首發搶先試玩，更將試玩體驗區特別還原遊戲中原能權力者「海嘉德」的研究基地，帶領玩家搶先體驗開放世界冒險、戰鬥與擬態角色以及獨特的生態環境等遊戲魅力，玩家在現場體驗《幻塔》高自由度的精緻捏臉系統，量身打造屬於自己的角色，更可以捏出動漫知名角色！

進入遊戲中可以體驗到《幻塔》以輕科幻風格為基礎創造出的遼闊自由無縫開放世界以及超高自由度的遊戲體驗，玩家們可在末世環境下大自然依舊保有生命力，遍佈著動植物、礦物、高山、河流、大海等自然風景中無所拘束的暢快戰鬥！遊戲中有多樣關卡等著玩家來挑戰，包含趁火打劫的不法組織、機械怪物所佔領的小型據點，以及文明遺留的痕跡等。透過多樣化的場景互動及暢快的 ACT 即時戰鬥，玩家將可扮演拓荒者，在「艾達星」享受沉浸式的大世界遊戲體驗，開展首日已吸引大量玩家到場試玩體驗，還沒體驗的拓荒者們千萬不要錯過了！

真實遊戲畫面試玩影片

高自由度的精緻捏臉系統，讓拓荒者可以依照自己的喜好打造專屬角色造型！

拓荒者可在遊戲中欣賞「班吉斯海港」的優美景色。

輕科幻開放世界手遊鉅作《幻塔》 首次公開搶先試玩

獨特的唯美科幻美術風格 活動攤位還原遊戲世界觀

《幻塔》展區主舞台以拓荒者們進入遊戲後的冒險起點「星島」為主題，真實還原遊戲內的星島避難所，聳立的伯利恆號及以實驗艙改造而成的旋轉舞台等，玩家們可體驗遊戲中拓荒者們與夥伴一起守護星島避難所的臨場感，建構遊戲內二次元開放世界場景，打造最具美感的打卡景點，完成粉絲團打卡簽到任務更可獲得限量周邊好禮。

「艾達星」上繁華愜意的班吉斯港也在動漫節現場限定還原！只要完成指定任務即可兌換飲品，在酒吧欣賞海景享受著慵懶的氛圍，相約進入《幻塔》的科幻世界！

《幻塔》展區主舞台真實還原遊戲內的星島避難所

知名Coser還原遊戲內經典造型 計畫通行現場演唱遊戲主題曲

除首次搶先試玩體驗以及親自進入《幻塔》宏偉的遊戲場景外，官方也於即日起至2月14日安排各項體驗活動及舞台表演，讓拓荒者們盡情體驗《幻塔》的遊戲魅力！

多名人氣Coser「楊哲Arger」、「魔理花」、「查理」、「紫絃」及「亞織」扮演遊戲熱門角色在活動攤位與玩家見面，除搭配遊戲PV展演外，更限定舉辦幸運大轉盤互動遊戲以及拍立得合拍活動，今日已有幸運得主獲得Coser合照拍立得，贈品數量有限，送完為止！

多名人氣Coser於《幻塔》攤位登場！

網路日系動漫迷因歌手「計畫通行」及人氣實況主「開水小姐」也於今日親臨現場，首度為拓荒者們現場演唱《幻塔》遊戲主題曲《Meant To Be》及《SALVATION》，將現場氣氛帶到最高點！「計畫通行」更於現場試玩體驗《幻塔》，他直呼：「《幻塔》的捏臉系統很讓我驚艷，自由度很高，可以創造屬於自己的人物！」，多項攤位活動將持續至2月14日，邀請還沒體驗的拓荒者們到場同歡，一同體驗輕科幻開放世界手遊鉅作《幻塔》的獨特遊戲魅力！

動漫迷因歌手「計畫通行」親臨現場 首度演唱遊戲主題曲《SALVATION》

官方也表示， 除台港澳版本外，其他地區版本也緊鑼密鼓籌備中，近期將會有相關的官方社群上線，希望各區的拓荒者一同期待，感受《幻塔》的魅力！