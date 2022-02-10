女星林莎擁有甜美臉蛋及D級火辣身材，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」等封號，在IG有88萬名粉絲追蹤。上(1)月她推行實體寫真書，一上架立刻秒殺完售，魅力不容小覷。林莎經常在社群分享養眼美照，今(10)日凌晨在IG分享一組「兔女郎」照片，驚人尺度讓人看了大噴鼻血，暴動說：「這會讓人失眠吧～」

林莎昨(9)日在IG分享一組「餵綿羊」照片，只見她頭戴可愛小羊頭套，身穿粉色系寬鬆綿綿裝，右手提著竹籃、左手餵著棕色綿羊，背後倚靠木欄杆，被紅色櫻花美景圍繞著；她寫道：「前往清境農場踏青 ！！扮成一隻羊來找我的同伴惹～咩～」，網友刷一排愛心紛讚：「可愛！」

林莎今(10)日凌晨則分享了另一組「兔女郎」照片，風格丕變，畫面中她頭戴大型白兔耳頭套，身上穿著平口蕾絲透膚上衣，是誇張的「99%透明」薄紗戰袍，胸前「要點」僅用手及道具自然遮擋；第一張照片她對著鏡頭燦笑，手拿開瓶器對著胡蘿蔔搞笑，第二張則閉眼啃咬胡蘿蔔尾部，模樣俏皮但性感度卻爆表。

她在貼文寫道：「下午當羊，現在變小兔仔。昨晚都沒睡⋯希望等等能睡好！！！大家晚安。」照片曝光立刻引起粉絲暴動，短短16小時已經吸引5.4萬名粉絲朝聖，紛紛興奮大喊：「太辣了吧！」、「透明的？」、「這個晚安會讓人失眠吧」、「太大膽了吧這個造型」、「爆血管了」，完全被她的惹火造型辣翻。

林莎近幾年人氣不斷攀升，在網路上擁有許多死忠男粉絲，日前她推出個人實體寫真書，以「吃」來連貫，呈現不同面貌的自己，果然一發行就讓粉絲買單立刻完售。好姊妹「元元」日前就曾PO火辣內頁替她大力宣傳，照片裡林莎全身赤裸入鏡，只用奶油遮點，露出一大片白皙肌膚，渾圓翹臀也全放送，超大尺度讓許多人看了噴鼻血。