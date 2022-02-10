男子在Reddit發文引發熱烈討論。（翻攝Reddit）

日前美國最大論壇「Reddit」一篇文章引發極度熱烈討論，一名人夫發文，表示妻子罹患絕症，被診斷只剩9個月生命，而妻子提出最後的願望，竟是跟某任前男友做愛，原因是那男人是妻子人生中「身體」最契合的人！這個要求讓人夫相當崩潰，也引發網友激烈討論，大部分網友都認為這個要求太超過，力挺人夫拒絕。

一名人夫在Reddit痛苦發文，表示得知妻子只剩9個月生命，十分難以接受，「我已經忘了怎麼過沒有她的日子，無法想像接下來的生活，在她生命的最後這段時間，我一直用盡全力在滿足她的心願」。

豈料妻子竟表示想和某任前男友做愛，人夫大感震驚、詢問原因，妻子解釋因為這名前男友是「身體上」最契合的人，更闡述性有時就只是身體上的滿足，以及與丈夫做愛是獲得充分情感上的滿足，不過人夫覺得妻子這番長篇大論就是「鬼扯」

人夫崩潰表示，如今他只剩2條路可選，一是為了自尊而拒絕瀕死妻的最後願望；二就是讓妻子去跟別的男人做愛。。

文章曝光，隨即掀起熱烈討論，除了有人懷疑文章內容真實性外，大部分網友都力挺人夫，認為這是個不合理的要求，就算生命將盡也不該拿來當出軌藉口，更何況這樣做，人妻將留給人夫最後痛苦的記憶。