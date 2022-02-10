陳亞蘭玩轉傳統戲曲，創《嘉慶君》元宇宙虛擬角色。（欣湉國際提供

陳亞蘭打造最潮歌仔戲，宣布進軍NFT元宇宙市場，迎合虎年，以《嘉慶君遊臺灣》中紀麗如飾演角色「王德錄」為原型，創造「德錄虎」這款虛擬角色，將發行限量100隻，於聯名官方網站2月14日中午12點開放白名單預購，2月15日中午12點正式販售。陳亞蘭的恩師國寶楊麗花，也對愛徒這次宣傳操作比讚，誇她是「驚喜製造機」，先是與時尚接軌，後又與卡漫元素結合，每日聽她談起接下來的宣傳規劃都相當期待。

此次與Cheers³ ‵DonDon劍齒虎合作打造虛擬角色「德錄虎」，陳亞蘭表示：「一般觀眾認為歌仔戲就是傳統戲曲離不開傳統的宣傳範疇，此次將歌仔戲跨領域合作，打造最潮的歌仔戲，更貼近與符合時下年輕人的思維。」

陳亞蘭特別選了黃袍加身款的「元祖德錄虎」（指未上市前版本），她笑喊：「看到這一款設計造型，有皇帝氣勢。」她的藝人好友黃韻玲、王彩樺、陳文山、曹雅雯與導演葉天倫等人皆紛紛響應，黃韻玲直呼：「我的這一位朋友也跑得很前面！」曹雅雯則說：「還記得小時候都會和媽媽一起看嘉慶君遊臺灣。」此次，她特別與陳亞蘭跨刀合唱《嘉慶君遊臺灣》的主題曲和片尾曲，曲調活潑令人耳目一新。

王彩樺這次也特別演出《嘉慶君遊臺灣》，她打趣喊謝謝皇上（指陳亞蘭）送的賀禮。台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》將於2月24日晚間8點台視播出。