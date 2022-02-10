台驊控股（2636）今（10）日公布1月合併營收40.12億元，月增16.06％、年增81.98％，繼去年9月後再次突破40億元，為歷史次高，其中海運業務成長最多年增110.45％，其次鐵路業務年增62.51％，空運、內貿物流分別增加5.74％、57.67％。

台驊表示，受惠年前一波出貨潮，中國及東南亞等華人為主的生產國家，工廠提早出貨，令貨量增加，且年前有較多船班回到亞洲載貨，讓積壓已久的貨物順利出口，帶動台驊1月海運營收來到31.33億元，月增26.82％。

雖然農曆年前後運價略為下滑，但塞港問題及強勁市場需求，台驊預期，元宵節後工廠開始恢復正常運作，將支撐運價再次上漲。

另在空運業務，因為歐美12月在傳統長假前已大量出貨，1月運量微幅下跌，台驊空運營收5.18億元，月減22.05％。

還有鐵路業務，進入冬季受天候因素影響，中歐鐵路班列減班約三～四成，導致營收成長受限，僅較上月成長18.1％。預期今年大陸將增開更多班列，台驊在與鐵道部既有合作基礎下，同時派駐人員在歐洲成立業務推動據點，將持續爭取更多的代理及客戶資源，擴大鐵路業務。