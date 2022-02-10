一名烏克蘭男子跳進表面結了一層厚厚硬冰的河川中，結果不幸被沖入冰層下溺斃。圖為示意圖，並非當事人。（達志影像／shutterstock）

英國《每日星報》（Daily Star）9日報導，一名38歲烏克蘭男子在攝氏零下5度的寒冬中，跳進表面結了一層厚厚硬冰的河川中，結果不慎被沖入冰層之下，最後不幸溺斃，而他的妻子就在一旁協助拍攝，全程目睹丈夫發生慘劇。

《每日星報》表示，這名男子名為亞歷山大（Alexander），6日在朋友的協助下，挑戰寒冬中於喬爾托姆利克河（Chortomlyk River）下水。根據影片，他的朋友先在結冰的河面上切出一個入口，接著亞歷山大脫掉身上的紅色短袖上衣和黑色運動長褲，並對鏡頭擺出秀肌肉的自信動作，然後便跳進冰冷的河流中，結果就此失去蹤影。

《每日星報》報導，當時的氣溫只有約攝氏零下5度，亞歷山大的妻子也對其舉動十分擔心，不斷問他「你不害怕嗎」、「你不冷嗎」、「你的腳不冷嗎」等，並說自己很冷，希望亞歷山大不會生病；而在亞歷山大消失後，她多次驚恐地呼喊：「天啊，他在哪裡？」並詢問是否應該對外求援。

亞歷山大的朋友趕緊切出另一個洞，稍後當地救難人員也潛水進入河中搜尋，但直到7日才在離岸邊約70英呎（約21.3公尺）、水深約13英呎（約4公尺）的河底找到他的遺體。

《每日星報》指出，俄羅斯上個月也曾發生類似事件，一名40歲的女性律師烏斯科娃（Anna Uskova）為慶祝東正教主顯節（Orthodox Epiphany），也只穿著泳衣跳進結冰的河中，結果消失於丈夫和2名孩子的眼前。