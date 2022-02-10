重達555.55克拉的已知世界最大切割鑽石「謎」（The Enigma），今天在倫敦以316萬英鎊（約新台幣1億1900萬元）價格落槌。據信，這顆稀有的黑鑽石起源可回溯至逾26億年前。

黑鑽石又名黑金剛石（carbonado），通常在近地球表面處被發現，顯示其可能來自地球之外。

倫敦蘇富比拍賣公司（Sotheby's）今天在線上拍賣的這顆黑鑽石，據信是在26億多年前一顆隕石或小行星撞擊地球時形成。蘇富比在拍賣前並將這顆黑鑽石譽為「宇宙奇觀」。

這顆黑鑽石是歷來最難切割的物質之一，但專家花費3年順利將它加工成一顆55切面的瑰寶。過去20年的匿名持有人從未公開展示這顆鑽石，它近期則在杜拜、洛杉磯和倫敦展出。

專家以象徵權力和守護的中東掌形圖案Hamsa為靈感來切割這顆鑽石，這個圖案也與數字5有關。

歐洲最大線上珠寶商梅菲爾（Mayfair）總經理柯麥德（Tobias Kormind）說，黑鑽石「謎」的落槌價格並未達到預估價值，但「黑鑽石『謎』的大小、形狀和起源使其具有開創性意義且令人驚歎」。