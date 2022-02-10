蔡英文總統「論文門」出現新進展？資深媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬3位教授近日親上火線，反擊倫敦大學指蔡「有學位，但不清楚論文在哪」的說法非常不專業。彭文正8日再爆料，PTT竟然比倫敦大學早一步發出了那篇聲明？有網友先取得原稿，在PTT以「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」為題發文，比校方提早3小時又45分。掀起近千網友討論。

近日有網友引用童文薰律師的《童溫層》網路節目提供資料，並挖出第一時間PTT貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」，竟然比倫敦大學早一步發出了那篇聲明。

彭文正8日在其主持的網路節目《政經關不了》指出，倫敦大學的聲明在台灣引用的最早的源頭不是「中央社」，也非任何媒體，第一時間丟出訊息竟然是PTT貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」，發文時間是在台北時間2月3日中午12:00 (倫敦時間2月3日清晨04:00)，但是倫敦大學的那篇聲明是在台北時間2月3日下午15:45(倫敦時間2月3日上午07:45)才發表在網站上的。

彭文正指出，學校發文不可能在清晨04:00，校方選在倫敦當地時間2月3日上午07:45發表聲明，他覺得這動作很奇怪，通常大學官方聲明不會一大早發。彭質疑，台灣PTT貼出這篇文章，竟然比倫敦大學官網聲明提早三小時又45分發出。若童文薰律師資訊是正確的，他不懷疑這事件有人在背後操作。

對此說法，在PTT掀起近千網友討論，有網友表示「太恐怖了，連倫敦大學都變黨的機器」、「論文解封拿出來看啦！封存30年是啥鬼？」、「國家機器動得很厲害」、「知道1.5賈博士的厲害了吧」、「完了，你發現整個世界背後的秘密了」。但也有網友表示「常收到半夜的mail，英國學校正常」。

總統府日前回應，「真的假不了」，再度重申蔡總統的博士學位為真，「這是事實，事實不容扭曲，也不容造謠」。