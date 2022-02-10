多位美國國會共和黨人本周推出名為《制裁中共法》的最新議案，鎖定所有中共黨代表及其直系親屬進行制裁。制裁內容包括禁止被制裁對象在美國財產進行交易、無法取得赴美簽證，以及禁止入境美國等措施。如果法案通過，將有2000多名中共黨代表受影響，加上黨代表家屬，受影人數將高達萬人。

《美國之音》指出，制裁對象將包括中共所有具有黨代表身份的中高層官員及其家屬，議員們在聲明中表示，「中共必須為其令人髮指和令人不安的人權侵犯行為承擔責任。」議案由眾議院軍事委員會首席共和黨成員羅傑斯（Mike Rogers）領銜，參與者包括班克斯（Jim Banks）、麥克林（Lisa McClain）以及威爾遜（Joe Wilson）等眾議員。

該法簡稱《制裁中共法》（STOP CCP Act），如果法案獲得通過，2000多名中共全國代表大會成員及其成年直系親屬將無法入境美國，也無法使用美國金融系統。如此一來，受到制裁的官員便無法利用其家庭成員來規避制裁。此外，根據法案，在中國運營的美國公司也同樣無法與任何被制裁的個人，即中共官員及其家人，進行任何交易或業務。

報導說，這項內容強硬的法案可被視為美國國會最新一項針對中共官員的立法措施，預計將使已經跌至谷底的美中關係雪上加霜。

法案列舉中國新疆維吾爾與少數民族穆斯林、香港人權與自由問題之外，也提到台灣，法案稱台灣為擁有2400萬人民的自由繁榮的民主體制，根據《台灣關係法》，美國的政策為提供台灣防禦性武器，並維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

報導認為，在政治黨派嚴重分歧的華盛頓，將中國定性為必須全力抗衡的「戰略競爭對手」已成為國會兩黨難得一見的共識。雖然如此，《制裁中共法》或將面臨來自民主黨的阻力。法案目前已獲15位共和黨眾議員連署支持，但尚未出現任何一位民主黨人表態贊成，若以目前眾議院由民主黨掌控，要取得跨黨派一致力挺的難度相當高。