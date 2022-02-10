超商服務推陳出新，不定期推出新產品吸引消費者，有民眾在抖音上發現有超商店員拿烤番薯的預熱箱用來烤蝦，笑說是在開發新商品，成功烤熟的蝦子看起來很好吃，但店員則說「我覺得我真的會被開除」，影片也引起網友討論，認為有人要倒楣了。

原PO在臉書爆廢公社分享一段抖音影片，笑說「XX超商有新開發的菜單，開始賣蝦了，店員解鎖新技能」，原來有超商店員用烤番薯的機台烤蝦，最後20隻泰國蝦在預熱箱中成功烤熟，讓原PO直呼「想吃」，也發現該店員自拍後還說「我覺得我真的會被開除」。

不過這惡搞機台的行為，讓不少網友紛紛提醒店員，「哇靠！這蝦味會很重耶，看來有人嫌太無聊了」、「我想到上次在微波爐烘乾襪子的，不知有沒有被要求賠錢」、「加盟主被總公司罰錢，記得找店員求償呀，影片都幫你備份好了XD」、「果然抖音一開智商癱瘓，這種惡搞自己店的事還大肆宣揚，等著被求償吧」

影片被轉發到YouTube後，疑似該名店員也自知不妙，要求上傳者撤下影片，再度惹來網友留言「沒事，我備份好了」、「創意滿分！烤完記得將抽屜拿出來清洗喔，以免食品交叉污染」。