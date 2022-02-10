隱形眼鏡商望隼科技（4771）10日公告，1月合併營收1.2億元，較上月無顯著差異；與去年同期相比，成長率達24.81％。

由於日本客戶因應備貨需求之訂單回流，持續挹注望隼1月合併營收。另受惠於耕耘日本及中國市場有成，望隼在此兩地區代工市佔率持續攀升下，預期今年營收表現較去年顯著躍升。