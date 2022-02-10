望隼1月營收年增24.81％ 18:292022/02/10 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隱形眼鏡商望隼科技（4771）10日公告，1月合併營收1.2億元，較上月無顯著差異；與去年同期相比，成長率達24.81％。 由於日本客戶因應備貨需求之訂單回流，持續挹注望隼1月合併營收。另受惠於耕耘日本及中國市場有成，望隼在此兩地區代工市佔率持續攀升下，預期今年營收表現較去年顯著躍升。 和大1月營收下挫逾14％ 沛波元月營收4.63億元 年增42.07％ #望隼 #合併營收 #顯著 #月營收 #隱形眼鏡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美亞1月合併營收5.51億元、年增13.22％ 17:042022/02/10 財經 達爾膚1月營收1.17億元 年增26％ 18:292022/02/10 財經 TPK 1月營收月減14.9％ 15:302022/02/10 財經 業績報喜 美吾華1月營收年成長21.6％ 11:182022/02/10 財經 新藥納健保帶動 懷特1月營收年成長45％ 10:492022/02/10 財經 《光電股》過年提前關帳 華宏1月營收年減7.94％ 16:312022/02/10 財經 《其他股》營收認列趨於平均 東哥遊艇1月營收大增266％ 16:142022/02/10 財經 《半導體》日月光獲利飆新高 去年Q4每股大賺7.2元、全年14.84元 16:142022/02/10 財經 《電子零件》車用訂單強勁 立隆電1月營收年增17.69％ 13:412022/02/10 財經 《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 Q1淡季續強 07:442022/02/10 財經 出貨力道暢旺 世豐1月營收達2.49億元 17:322022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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