嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）10日召開法人說明會，受惠於晶圓代工廠產能滿載及價格調漲，力旺去年營收及獲利同創歷史新高，每股淨利14.78元優於預期。

力旺董事長徐清祥表示，去年是力旺成立21年來最好的一年，共完成614個設計定案，下線生產正在加速領先，加上力旺PUF相關安全IP大幅成長，對今年營收及獲利續創新高深具信心。

力旺公告去年第四季合併營收季增6.2％達6.31億元，較前年同期成長27.1％，營業利益季增4.8％達3.32億元，較前年同期成長40.9％，歸屬母公司稅後淨利季增3.6％達2.87億元，較前年同期成長48.6％，每股淨利3.86元。

力旺去年合併營收23.64億元，較前年成長33.0％，營業利益年增54.2％達12.69億元，營業利益率年增7.4個百分點達53.7％，歸屬母公司稅後淨利11.01億元，較前年成長55.5％，每股淨利14.78元。年度營收及獲利同步創下歷史新高。