金曲天后艾怡良在電影《我沒有談的那場戀愛》擔綱女主角、並以主題曲《我這個人》拿下金馬獎最佳原創電影歌曲，是歌壇少數橫跨戲劇、歌唱與創作的實力派歌手之一。日前她在「從夜晚出生的我們」演唱會中，不論是抒情的慢歌，或是活力四射的快曲，渾厚高亢的美聲觸動人心，她更是數度壓抑不住激動的情緒而落淚，歌聲充滿了渲染力。

艾怡良從小就愛唱歌，歸功有個熱愛音樂的ROCKER爸爸，佩戴JOY COLORi未來鑽石戒指與耳環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Self-Portrait）

問她喜歡唱歌還是演戲？艾怡良想了一下，笑說：「歌唱和演戲其實很相似，都是一種表演的藝術，兩個我都喜歡！」

艾怡良是少數演歌雙棲的創作型歌手，演戲的訓練讓她的聲音更有表情，就連面對鏡頭也是充滿戲劇張力，佩戴JOY COLORi未來鑽石戒指與耳環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Self-Portrait）

艾怡良回憶自己歌唱的天賦，應是來自父母的薰陶，「爸爸是個ROCKER，年輕時很愛泡舞廳跳迪斯可，是很帥氣的黑狗兄！」艾怡良回憶小時候她跟著爸媽聽中外搖滾音樂和流行歌曲，從披頭四到周華健，什麼歌都能唱，不懂英文，也能靠強記硬背把整首英文歌唱完。

在歌唱比賽中脫穎而出，如今成為影歌雙棲的天后，艾怡良認為演戲是她歌唱生涯中最重要的轉折點，歷經表演藝術的磨練，歌聲不僅只是好聽，且有了表情、有了高低起伏的情緒，讓她演唱舞台上的表演更有戲劇張力。

這回艾怡良受邀進棚拍攝JOY COLORi未來鑽石時尚專題，在鏡頭前也充分展現她在表演藝術上的專業，不論是嬌媚的回眸一笑，或是氣場逼人的酷帥傲嬌，無不完美演繹時尚的高度與態度。JOY COLORi「未來鑽石」為實驗室培育出來的鑽石，獨家引進《血鑽石》男主角李奧納多狄卡皮歐投資實驗室培育鑽石品牌Diamond Foundry，不論成分與分子結構皆與天然開採鑽石無異，且擁有IGI、GIA國際鑽石認證，生產過程環保零污染，不會造成自然生態的危害，也沒有「血鑽石」的疑慮。

JOY COLORi未來鑽石「心有鎖屬」公主方形鑽石項鍊，0.5克拉，3萬9000元起。（JOY COLORi提供）

JOY COLORi未來鑽石「心鑰」項鍊，0.5克拉，3萬9000元起。（JOY COLORi提供）

JOY COLORi未來鑽石「雋永心鎖」鑽戒，1克拉，11萬元起。（JOY COLORi提供）