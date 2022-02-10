國泰金控氣候行動傳捷報，國泰長期致力於「企業議合」及「政策倡導」作為受國際倡議 「投資人議程」（The Investor Agenda）列為全球 10 大最佳實踐典範案例，並獲譽為亞洲投資機構領航者。

「投資人議程」倡議是由聯合國責任投資原則（PRI）及亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）等7個國際組織所推動，旨在呼籲投資機構採取氣候行動促進全球淨零排放，日前發布「投資人氣候行動計畫」（Investor Climate Action Plans，簡稱ICAPs）最佳實踐案例，篩選出Allianz等10家國際投資機構作為典範案例，國泰金控為亞洲唯一被列入的資產擁有者（Asset Owner）。

「投資人議程」倡議指出，國泰在「企業議合」及「政策倡導」兩項領域採取多項先進實務作為，達到ICAPs「期望進程及指引」中最佳表現的等級一與等級二之氣候行動標準；國泰也已將氣候風險／機會及ESG因子整合至投資及營運流程中，並透過企業永續委員會及TCFD工作小組實施多種氣候相關措施。

國泰深刻體認氣候變遷對全球及台灣可能帶來的衝擊，期能透過金融業的力量，將資金引導至低碳產業、邁向淨零。國泰金控為首家接軌國際低碳投資定義的金融機構，也是台灣首家計算投資組合碳足跡的金融業者，並透過設定低碳投資目標，進行投資組合低碳轉型。

子公司國泰人壽已將營收主要來自燃煤發電且未積極轉型為再生能源或未設定經SBT核准減碳目標的發電業者列為不可投資名單，國泰世華銀行則停止新承作任何燃煤發電融資，為台灣首家對投資、授信都承諾去煤的金融業者。國泰更在2021年承諾接軌「RE 100」，在2030年達到全台據點百分之百使用再生能源，2050年達到淨零碳排。