美時（1795）1月自結合併營收達9.5億元，月增3.5％。隨著美國戒癮用藥市場價格趨於穩定，且台灣、韓國都有新藥品上市，市場取得旗下第一個癌症生物相似藥藥證，內部看好今年營收仍可延續成長力道。

美時表示，1月份亞太區域各主要國家包含韓國、台灣及泰國市場皆有成長，帶動整體亞太區域營收較去年12月增加近11％。外銷市場則月減約6％，其中，美國戒癮用藥銷貨月增13％，外銷癌症用藥則因美國以外地區客戶拉貨排程影響，較去年12月減少約6千萬元。此外，受到去年7月份旗下外銷戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片在美國市場面臨競價壓力，使得去年上半年營收相對基期較高，再加上韓元對新台幣匯率持續走貶逾10％，故1月合併營收較去年同期減少約22％。

展望2022年，隨著美國戒癮用藥市場競爭在去年7月份調價後已趨於穩定，以及今年1月起陸續在韓國市場取得旗下第一個癌症生物相似藥藥證，並於台灣市場成功上市第一個Vinorelbine軟膠囊劑型學名藥，加上重磅血癌用藥今年將在全球主要市場陸續上市，美時預期2022年營運前景可望持續看俏。