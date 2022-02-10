新冠肺炎本土疫情持續升溫，原訂在2月19、20日舉辦的竹東客家山歌比賽及系列活動，也因疫情決定延後至5月21、22日辦理，也是繼2020、2021年停辦後，三度因疫情而影響賽事。

竹東鎮公所表示，為因應預防COVID-19疫情，並考量參賽者及觀眾身體健康因素，客家山歌比賽暫定延後到5月21、22日，以降低風險，相關的賽程、比賽報到時間，竹東鎮公所會另行公告，並個別郵寄通知參賽者。