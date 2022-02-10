竹東客家山歌比賽 因疫延後至5月辦理 18:442022/02/10 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹東客家山歌比賽今年遇到疫情，將延後至5月21、22日舉辦。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土疫情持續升溫，原訂在2月19、20日舉辦的竹東客家山歌比賽及系列活動，也因疫情決定延後至5月21、22日辦理，也是繼2020、2021年停辦後，三度因疫情而影響賽事。 竹東鎮公所表示，為因應預防COVID-19疫情，並考量參賽者及觀眾身體健康因素，客家山歌比賽暫定延後到5月21、22日，以降低風險，相關的賽程、比賽報到時間，竹東鎮公所會另行公告，並個別郵寄通知參賽者。 後疫情時代文創保衛戰 中華展演文創協會免費講座 中職》台日交流賽可能延賽 中職開幕戰維持4月2日 #比賽 #延後 #5月 #疫情 #竹東客家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各級學校開學在即 苗栗畢旅前往疫情嚴峻縣市需徵得家長同意 11:522022/02/10 生活 美濃花海開園 春節吸12萬人次 04:102022/02/10 地方新聞 換機潮現 喬山元月營收攀峰 04:102022/02/10 證券．權證 在激昂之處更內斂 小提琴家余道昌演西貝流士 16:492022/02/10 生活 疫情升溫 縮短檢疫天數方向不變 指揮官看1指標 16:502022/02/10 財經 入境風險分級分流 陳時中：視疫情變化 04:102022/02/10 焦點要聞 英紡ATTI TUDE產品 購物平台熱銷 04:102022/02/10 產業特刊 鄭文燦赴大湳市場 喊話安心採買 04:102022/02/10 地方新聞 員工確診 嘉聯益：營運無礙 04:102022/02/10 產業．科技 疫情頻出國有鬼 刑事局揪出詐團 04:102022/02/10 社會新聞 海轉空貨運增 觀光解禁可期 航空雙利多 機票比船票搶手 04:102022/02/10 財經要聞 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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