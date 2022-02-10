情人節即將來臨，為了幸福迎接這浪漫甜蜜的美好節日，各家美妝品牌紛紛推出限定禮，資生堂國際櫃、肌膚之鑰、M·A·C、SABON、蘭蔻、MFK、心機彩妝、NARS紛紛推出限定禮、彩妝新品、超優惠組合，無論是要送禮還是買份禮物犒賞自己，一定都不能錯過這波情人節限定活動。

▍1.資生堂國際櫃超限量情人節限定「超進化戀愛禮盒」

這個情人節，人氣咖啡店CAFE！N與資生堂國際櫃聯手讓情人節變得超時髦，想要在這個情人節打造甜而不膩的初戀系妝容，首推最輕透持妝的「超進化持久保濕精華水粉底」、定妝神器「超進化持久粉餅」，即日起，只要至資生堂國際櫃全台百貨櫃點，消費達3,000 元且含任一底妝系列，即加贈價值1,314元的「超進化戀愛禮盒」！

資生堂國際櫃「超進化戀愛禮盒」。（圖／品牌提供）

▍2.肌膚之鑰情人節贈限定花環

肌膚之鑰獻上情人節最佳獻禮，即日起至2/14，消費滿8000元即可獲得「光采永生花環」。另外推出情人節快閃彩妝組，購買任一妝前霜搭配任一唇膏，合計達4200元，即可獲得防曬護唇膏！

肌膚之鑰推出情人節活動，滿額贈限定花環。（圖／品牌提供）

於肌膚之鑰購買妝前霜和唇膏達4200元，即可獲得防曬護唇膏。（圖／品牌提供）

▍3.M·A·C推出保證放閃唯一指定參考書

受台灣女生喜愛的M·A·C推出情人節限定禮，全台百貨專櫃消費滿 2800元，或官方旗艦店消費滿3000元即送「直球情書」；百貨專櫃消費滿4500元再送偷心唇膏鑰匙圈，鑰匙圈為百貨限定，數量有限，贈完為止。

M·A·C消費答指定門檻即送直球情書。（圖／品牌提供）

M·A·C百貨限定活動，消費滿額再送偷心唇膏鑰匙圈。（圖／品牌提供）

▍4.SABON情人節禮盒

SABON25周年沐浴時光禮盒特別推薦情人節送禮，禮盒中有三款浴室必備品：SABON最具人氣的身體磨砂膏、浴鹽，以及手工橄欖油香氛皂，全部都是迷人的PLV香氣，讓自己在家中即可享受屬於自己的SPA。凡是單筆購買SABON產品滿2500元，可以享有免費禮盒包裝，為您獻上情人節最美的心意。

SABON25周年沐浴時光禮盒推薦情人節送禮。（圖／品牌提供）

▍5.蘭蔻甜蜜情人節限定禮盒

蘭蔻本次情人節準備了最澎派的愛心氣球鮮花禮，結合夢幻愛心氣球和粉嫩玫瑰鮮花，以及時刻散發愛戀香氣的擴香玫瑰香氛禮，搭配1月甫上市好評洗版爆棚、瞬間躍上女性夢幻香氛清單之一的「IDÔLE唯我香水」，全新推出2款限定禮盒包裝服務，想在情人節獻上告白的男友老公們，絕不能錯過這地表最強的甜寵告白花禮。

蘭蔻唯我香水。（圖／品牌提供）

蘭蔻愛心氣球鮮花禮。（圖／品牌提供）

▍6.MFK情人節玫瑰男女對香

為慶賀情人節，Maison Francis Kurkdjian推出玫瑰男女對香全新形象。經典À la rose愛戀玫瑰與l’Homme À la rose紳士玫瑰以顫動的姿態映入眼簾；無論是香水瓶身或花瓣顫動衍生的殘影，除了橫跨感官的界限，勾勒玫瑰淡香精雋永長存的香氣軌跡之外，也展現命定愛侶間的情感悸動恆久流傳。

MFK情人節玫瑰男女對香。（圖／品牌提供）

▍7.心機彩妝2大戀愛必勝斬男妝容優惠組

心機彩妝在情人節前夕推出2大戀愛必勝斬男妝容優惠組，「戀愛完美底妝組」買粉餅和妝前乳就送定妝噴霧、潔顏油和粉撲；「放閃美肌持妝組」買粉餅和妝前乳就送慕絲粉蜜。買2500元再送情人節禮盒和超萌愛心粉撲，數量有限，贈完為止。

心機彩妝2022情人節限定禮盒。（圖／品牌提供）

心機彩妝超萌愛心粉撲只送不賣，滿額即可獲得。（圖／品牌提供）

▍8.NARS激情過後系列嫩唇露、頰彩盤

今年情人節和NARS一起裝嫩，讓NARS加速妳的曖昧進程，情人節秒脫單，NARS全新首創保養系唇彩「激情過後嫩唇露」，露狀質地0負擔，一抹上唇，呈現飽水軟嫩觸感。NARS全新玫瑰金限量彩盤「極致激情6色頰彩盤」收入訂製絕美6色頰彩，打造激情過後般嬌喘自然紅暈，漸層水光不經意染透雙頰，無需言語，微微一笑立即撩人！

NARS激情過後嫩唇露。（圖／品牌提供）