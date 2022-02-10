倫敦大學日前在官網發聲明稱，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。針對倫敦大學突然發出此篇聲明，前民進黨立委郭正亮表示，「莫名其妙」。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，他看到倫敦大學登出這篇聲明，他覺得莫名其妙，這是真的在幫總統蔡英文嗎？因為倫敦大學發聲明，一定會引起另一波討論，不過倫敦大學真要發聲明，內容也要完整一點，聲明上頭有日期嗎？還有若是正式文書，有沒有官印之類的；郭正亮舉例說，像他的畢業證書是有鋼印的。

郭正亮接著指出，他可以理解蔡英文的論文可能遺失了，她找不到，但若連倫敦大學都不能夠直接表達圖書館中到底有沒有蔡英文論文的影印本，卻只是說反正她就是有博士學位；連前總統陳水扁都講話了，直接把論文拿出來，不就直接了當。甚至很多人覺得奇怪的是，為什麼蔡英文的論文要保密30年？坦白說，現在是各說各話，但不要用陰謀論去指控別人，還是要比證據 。

郭正亮表示，他也奉勸一些人不要輕率地就把對方打成陰謀論、或說你們怎麼那麼幼稚還在炒這種議題；就是有這樣的人，像美國前總統川普，有一堆支持者到現在還是認為2020年總統大選有舞弊，但也不能說，川普那些支持者都是瘋子，還是要看人家拿出多少證據，搞不好是美國選舉制度出了問題。