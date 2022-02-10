中租控股（中租-KY，5871）旗下子公司中租迪和公司為充實建置太陽能電廠所需資金，委由華南銀行統籌主辦60.36億元聯貸案，於10日完成簽約，本案由華南銀行統籌主辦，合作金庫、玉山銀行共同主辦，參貸行包括上海商銀、香港商東亞銀行、三信商銀、全國農業金庫，原擬籌組50.3億元，因銀行團參貸踴躍，最終超額募集以60.36億元結案。

為響應政府推動太陽光電再生能源政策，華南銀行多年前即有計劃培養綠能業務種子人員，自2017年承作第一筆太陽能電廠融資至今已協助業者建置近1GW太陽能光電設施，業務推展成果備受各界肯定，並於2021年度經濟部能源局主辦第八屆光鐸獎榮獲「優良金融服務獎」，為首家獲獎之公股銀行。本次華南銀行憑藉多年累積之綠能融資經驗，為中租迪和量身規劃聯貸方案，架構包含公司債保證、ESG指標連結貸款等多元融資模式，為近年來極具代表性的太陽能電廠融資案。

為接軌國際標準，華南銀行目前正積極進行簽署赤道原則相關前置作業，並同步擴大對於綠能、循環經濟與ESG產業的投融資支持，針對客戶大額資金需求，以籌辦聯貸方式引領同業共同將資金導入相關領域，包括太陽能、離岸風電、生質能中心等產業均有業務實績，根據REFINITIV統計，華南銀行近年聯貸市場排名均維持在前五名。

此外，華南銀行亦長期深耕中小企業客戶，並積極辦理各項政府政策性貸款，2021年都更及危老放款量分居公股銀行第一及第二名，中小企業新增放款量在全國銀行中排名第一，並獲金管會評選為「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」之優等銀行，更連續兩年榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」及「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」獎項。

未來華南銀行將持續強化公司治理，提供企業更多元的服務，透過金融影響力與客戶共創雙贏，善盡企業社會責任，為環境永續貢獻心力。