還在等待新合約的林子偉近日隨統一獅隊練球，為了爭取更多機會，他表達有意願參與台日棒球交流賽，不過去年多半在傷病中度過的他，目前以身體健康為最首要目標並持續尋找新東家中，經紀公司表示，新球隊還是會以美國系統為主。

林子偉離開了待了8年的紅襪隊，去年與雙城隊簽下小聯盟合約，但他碰上側腹肌傷勢挑戰，去年僅在大聯盟出賽1場，之後被下放小聯盟，3A也僅出賽7場。

球季結束後林子偉返回台灣，目前還是自由球員的他仍在等待一紙新合約，現階段隨獅隊一起練球，也表達他有意願參加3月5、6日在日本東京舉行的台日棒球交流賽，希望能增加比賽機會。

林子偉的經紀人陳德倫表示，「我們有跟聯盟聊過，他確實願意參加。」不過受到日本疫情升溫影響，台日棒球交流賽延期機會提高，「現在有可能會延期，就看結果怎麼樣。」他也提到，旅日好手吳念庭、宋家豪也有意願參賽。

對於林子偉的下一步，陳德倫表示，由於他去年經歷了側腹肌撕裂傷勢，現在最重要的是先維持身體健康，「他現在剛恢復，身體已經沒有什麼問題了，目前持續在找球隊，希望近期內有好消息，新球隊還是會以美國系統為主，畢竟他已經在那邊待很久了。」