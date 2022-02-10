我國針對大陸等國的碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品啟動五年反傾銷稅裁罰至2021年8月屆期，惟我國業者申請延長課稅，財政部近年啟動落日調查，原定調查期限為2月10日，但廠商問卷資料尚未完備，財政部10日宣布延長調查期間至2022年6月19日，最快2022年9月有望公布最終結果，在調查期間則繼續課徵反傾銷稅。

若最後調查認定有傾銷情況，我國將延長課稅期間至2026年8月21日。若無傾銷情況，則兩大產品反傾銷稅則在調查完成後落日，財政部則退還已課徵稅額。

碳鋼鋼板反傾銷稅起因於中鋼公司在2013年、2016年針對大陸、印度、印尼、南韓、巴西、烏克蘭等國進口碳鋼鋼板申請反傾銷調查，海關當時定調課徵五年反傾銷稅、適用4.02％～80.5％稅率。

另外，因應燁輝、裕鐵等業者2013年與2016年申請，我國也對大陸及南韓進口鍍鋅鋼品課徵五年4.22％～77.3％反傾銷稅。

原本反傾銷稅期間至2021年8月21日屆期，但鍍鋅鋼品案原申請人中鋼等六家公司、碳鋼鋼板案原申請人中鋼皆於2021年2月19日提出申請，盼繼續對進口兩大鋼品課徵反傾銷稅。

財政部依中鋼資料判斷，兩大進口鋼品目前仍可能有傾銷情況，因此從2021年8月20日起展開落日調查，另依照我國平衡稅與反傾銷稅辦法第44-2條規定，調查期間繼續課徵反傾銷稅。

依照反傾銷稅落日調查程序，財政部在半年內（最多可延長至十個月）完成初步傾銷調查認定；經部則在兩個月內（最多可延長至一年）完成產業損害調查。財政部獲得完整調查資料後，接著在十日內提交給關稅稅率審議小組決定最後結果。

由於財政部已宣布延長調查期限至十個月，估最快2022年9月、最慢為2023年7月決定兩大進口鋼品反傾銷稅繼續課徵或落日。

根據財政部統計，2021年涉案鍍鋅鋼品進口量約2.8萬公噸，課徵反傾銷稅額約3668萬元；碳鋼鋼板2021年進口量約4.6萬公噸，課徵反傾銷稅額約4496萬元。若繼續課徵反傾銷稅，我國預計每年進帳約8千萬元稅額。