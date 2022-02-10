日企來台第一上市的IKKA-KY（2250），10日公告2021年度自結損益，全年度稅前淨利2.2億元，年增逾30％，法人推估稅後淨利將逾1.6億元，EPS上看6元新高。

IKKA表示，去年雖受到新冠病毒肆虐，日本車廠客戶停工減緩拉貨影響，但全年獲利仍較2020及2019年成長。展望2022年，第一季除受到生產地各國家新年假期影響，傳統上為營收之淡季，加上受到電子料件供貨不穩定影響，大客戶日本豐田（Toyota）汽車2月減產，減少對IKKA的拉貨，惟整體汽車市場最終需求仍持續滿載，因此對IKKA的訂單不會減少、只是延後出貨，整體訂單需求並未減少。

日本豐田汽車已於年初宣示2022年新車生產量將較2021年成長20％，顯示日系車廠對於今年度之汽車銷售量仍樂觀看待，預期也將帶動IKKA今年之出貨表現，獲利持續穩定成長。

此外，IKKA也公布1月業績，自結合併營收2.83億元、年減18.86％，主要受車廠客戶減產影響，加上去年基期偏高所致。