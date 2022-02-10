阿斯特捷利康Q4財報優 調高今年銷售預測 18:512022/02/10 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國藥商阿斯特捷利康（AZ）第四季獲利高於預期，因此調高2022年銷售預測，並做出十年來首次提高年度股利的決定。 雖然其警告與新冠相關的疫苗與藥品等產品銷售，對推升公司業績的影響力會下降，但股價10日盤中仍大漲3.7％報8678便士。 《國際產業》非新冠產品彈升 Qiagen估今年獲利優預期 《商情》庫存預測調升 紐約棉花轉跌 #阿斯特捷利康 #調高 #銷售 #預測 #財報優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高性能車款到位 台灣奧迪寫下在台銷售紀錄 15:402022/02/09 財經 新春開創佳績 台灣奧迪寫下Audi元月在台銷售新紀錄 15:132022/02/09 汽車情報-汽車新聞 衝46萬輛 和泰車看旺今年車市 04:102022/02/09 財經要聞 豪華休旅、電動車領軍 台灣奧迪元月銷售報喜 17:502022/02/09 財經 《國際產業》美中美妝需求旺 萊雅Q4銷售衝上90.9億歐元 14:322022/02/10 財經 《國際產業》AZ預期今年銷售增加 但新冠產品銷售力道將減弱 17:562022/02/10 財經 臺銀時光沙漏仿古銀幣 限量銷售 04:102022/02/10 全球財經 輝瑞疫苗與口服藥搶手 2022年營收估破500億美元 13:572022/02/09 國際 電動機車銷售衝 破寒假魔咒 04:102022/02/10 財經要聞 三星S22 Ultra帶「筆」回歸 銷售比重上看5成 09:102022/02/10 科技 春節前銷售暢旺 揚秦元月營收創歷史新高 15:482022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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