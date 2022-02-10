英國藥商阿斯特捷利康（AZ）第四季獲利高於預期，因此調高2022年銷售預測，並做出十年來首次提高年度股利的決定。

雖然其警告與新冠相關的疫苗與藥品等產品銷售，對推升公司業績的影響力會下降，但股價10日盤中仍大漲3.7％報8678便士。

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